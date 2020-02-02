رياضة | كلوب يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إمكانية بقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق في صفوف ليفربول في الموسم المقبل، حيث ارتبط النجم الفرعوني بين الحين والآخر بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وحول ما إذا كان صلاح سيستمر مع ليفربول في المستقبل القريب، قال كلوب في تصريحات صحفية:"أعتقد ذلك، هل سمعت شيئًا مختلفًا؟".

وأضاف:"يبدو لي وكأنه مستقر حقًا لأكون أمينًا".

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وتابع:"ليس لديّ أي فكرة بشأن رحيل صلاح، في الواقع لم أفكر في الأمر حتى سألتني الصحافة".

وأردف قائلا:"طالما أنني لا أسمع شيئًا ولا أسأل اللاعبين عمَّا يفكرون به في الموسم المقبل أو خلال عامين، يبدو لي أن صلاح سيبقى".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"كم من الوقت يتبقى على نهاية عقده؟ مدة طويلة؟ أعتقد نعم، لكن ليس لديّ أي فكرة بشأن رحيله".