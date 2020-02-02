رياضة | يوفنتوس يخطط لعودة نجمه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لعودة نجمه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي مازال متمسكًا بالأمل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم السيدة العجوز السابق.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس نجح في توفير 11 مليون يورو حتى يونيو المقبل أي ضعف في الموسم المقبل وجاء هذا من تأثير بيع نجميه ماندزوكيتش وإيمري تشان على الميزانية العمومية، حيث لا يزال اللاعبون يتعاقدون مع الفريق حتى 2021 و2022 على التوالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الأموال التي تم توفيرها من مغادرة الكرواتي والألماني ستضمن سيولة يوفنتوس المالية التي يمكن استخدامها بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع وجود هدف واحد وكبير وهو الفرنسي بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نصح فيرنانديز بالانضمام إلى مانشستر يونايتد حتى يتمكن يوفنتوس نفسه من استعادة جهود نجمه بول بوجبا وأن يكونا سويًا في صفوف السيدة العجوز.