رياضة | صلاح محسن يوجه رسالة نارية لنجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح محسن يوجه رسالة نارية لنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نجم النادي الأهلي صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول للكرة والمعار إلى صفوف نادي سموحة، على علاقته بمصطفى محمد، نجم نادي الزمالك، وصديقه بالمنتخب الأولمبي.

وقال صلاح محسن خلال لقاء خاص في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": "مصطفى محمد لاعب جيد ويعمل على نفسه جيدًا وأتمنى له التوفيق".

وتابع: "أنا احترم قرارت كابتن شوقي غريب ولكن اتمنى مشاركتي في مركز المهاجم الصريح".

وأتم: "كابت شوقي غريب لم ينصحني الإعارة والقرار جاء من أجل اللعب والمشاركة"