رياضة | سيتين يكشف عن حلمه مع برشلونة هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتين يكشف عن حلمه مع برشلونة هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بأنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي من أجل الذهاب إلى قبر والده والاحتفال باللقب هناك.

وقال سيتين في تصريحات صحفية:"أريد الذهاب إلى قبر والدي وإخباره أنني حققت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بصحبة برشلونة هذا الموسم".

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وحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة في عام 2015 عندما تخطى البلوجرانا عقبة يوفنتوس في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بقيادة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني السابق للفريق.

وكان برشلونة حقق فوزا كبيرا يوم الخميس الماضي على ليجانيس بخماسية نظيفة وذلك ضمن منافسات بطولة كأس ملك أسبانيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ليتأهل النادي الكتالوني إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا.

وعبر الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن سعادته بعد الفوز الكبير علي ليجانيس والتأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا كما وجه رسالة قوية للاعبي النادي الكتالوني.