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رياضة | دي ماريا : ميسي الأفضل ورونالدو وحش

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قارن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بين نجوم الكرة الذين لعب بجوارهم طوال مشواره الكروي وأكد أن ليونيل ميسي نجم وقائد يعتبر الأفضل وأن نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق وحش على أرض الملعب، كما قام دي ماريا بوصف كل نجم لعب بجانبه طوال مشواره الكروي أبرزهم ومبابي وإبراهيموفيتش.

وقال دي ماريا في تصريحات لقناة Tyc sports الأرجنتينية التي حل عليها ضيفًا :"ليونيل ميسي هو الأفضل وكريستيانو رونالدو وحش".

واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً :"نيمار يمثل السعادة وكيليان مبابي أكثر من مجرد وحش وزلاتان إبراهيموفيتش مجنون في الملعب فهو يمتلك شخصية خاصة ولكن خارج الملعب فهو رجل رائع".

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