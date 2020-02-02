رياضة | دي ماريا : ميسي الأفضل ورونالدو وحش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ماريا : ميسي الأفضل ورونالدو وحش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قارن الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بين نجوم الكرة الذين لعب بجوارهم طوال مشواره الكروي وأكد أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يعتبر الأفضل وأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق وحش على أرض الملعب، كما قام دي ماريا بوصف كل نجم لعب بجانبه طوال مشواره الكروي أبرزهم نيمار ومبابي وإبراهيموفيتش.
وقال دي ماريا في تصريحات لقناة Tyc sports الأرجنتينية التي حل عليها ضيفًا :"ليونيل ميسي هو الأفضل وكريستيانو رونالدو وحش".
واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً :"نيمار يمثل السعادة وكيليان مبابي أكثر من مجرد وحش وزلاتان إبراهيموفيتش مجنون في الملعب فهو يمتلك شخصية خاصة ولكن خارج الملعب فهو رجل رائع".