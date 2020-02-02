رياضة | صلاح محسن: "لو رجع بيا الزمن هوقع للأهلي تاني"

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كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن أسباب تفصيله التوقيع للنادي الأهلي.