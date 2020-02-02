رياضة | قرار عاجل من إدارة الأهلي ضد نادي الهلال السوداني

شهدت مباراة الهلال السوداني، والنادي الأهلي العديد من الخروج عن النص خاضة من الجماهير، التي ادت لتوقف المباراة أكثر من 10 دقائق، نتيجة نزولها ملعب المباراة.

الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة من قبل المغربي رضوان جيد حكم المباراة لمدة 12 دقيقة بعد نزول الجماهير إلى أرض المباراة قبل أن يستأنف المباراة مرة أخري ويحتسب 12 دقيقة وقت بدلاً من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى في تصريحات إعلامية : "ننتظر تحرك رسمي من جانب الكاف تجاه ماحدث بالمباراة، اللوائح واضحة وصريحة وتقف بجانبنا، ويجب إحتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلى".