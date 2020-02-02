رياضة | عاجل.. بعثة الأهلي تتحرك إلى مطار الخرطوم تمهيدًا للعودة إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بعثة الأهلي تتحرك إلى مطار الخرطوم تمهيدًا للعودة إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار الخرطوم بالعاصمة السودانية، تمهيدًا للعودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب التعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت الشرطة السودانية المسئولة عن تأمين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الهلال السوداني، رفضت خروج اللاعبين والجماهير من أرضية ملعب المباراة، عقب نهايتها لما يقرب من ساعة لعدم الاحتكاك بين الجماهير.

وكان المغربي رضوان جيد حكم مباراة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني، أوقف المباراة لما يقرب من عشر دقائق بسبب الاقتحام الجماهيري.

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واقتحم عدد من الجماهير السودانية ارض الملعب، بالإضافة إلى القاء زجاجات المياة وكراسي المدرجات.

واعترضت الجماهير على قرارت الحكم المغربي، بالإضافة إلى اعتراض لاعبو الفريق السوداني وجهازه الفني.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، بهدف لكل فريق لحساب الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ليضمن المارد الأحمر تأهله للدور الثاني رفقة النجم الساحلي التونسي صاحب صدارة المجموعة.