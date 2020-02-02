رياضة | مباريات الزمالك في فبراير .. ثلاثة بطولات ومصير الفرنسي على المحك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الزمالك في فبراير .. ثلاثة بطولات ومصير الفرنسي على المحك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسمياً إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تعادله السلبي أمام مضيفه بريميرو دي أغوسطتو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ليضمن الفارس الأبيض وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط خلف المتصدر تي بي مازيمبي الذي حصد 14 نقطة.

مباريات الزمالك في شهر فبراير

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي خريطة مباريات الزمالك في شهر فبراير الجاري والذي يشهد العديد من اللقاءات الهامة للفارس الأبيض منها نهائيات بطولات السوبر الأفريقي والمصري أمام الترجي التونسي والأهلي بالترتيب لذا فإن هذا الشهر سيكون حاسما في مسيرة الفرنسي باتريس كارتيون مع القلعة

البيضاء وفيما يلي جميع مواعيد المواجهات البيضاء:-

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري

يستهل الفارس الأبيض ثاني مواجهاته في الشهر الجاري بمباراة حرس الحدود في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتحديداً في تمام الساعة 7.30 من مساء 5 فبراير على ملعب القاهرة حيث يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيون للفوز وحصد النقاط الثلاث لتعويض إخفاق الجولة السابقة بالتعادل الإيجابي أمام وادي دجلة بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي

وفي الـ9 من فبراير يرحل الفريق الأبيض إلى مدينة الإسماعيلية لمواجهة الدراويش على ملعب المدينة في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن إطار منافسات الجولة الـ17 بالدوري المصري. Advertisements

نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

ويشهد يوم 14 فبراير اختبارا صعبا للمدرب باتريس كارتيون حيث يلتقي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية منافسه الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في قطر بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

نهائي كأس السوبر المصري واختبار جديد للفرنسي

وتتوالى الاختبارات الصعبة على المدرب الفرنسي باتريس كارتيون ففي يوم 20 فبراير يرحل الفارس الأبيض إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية حيث ستاد محمد بن زايد الذي يشهد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بتمام الساعة 9.00 مساءًا بتوقيت القاهرة وهي المباراة التي تعد فرصة للقلعة البيضاء لإثبات الذات أمام الغريم التقليدي الذي تفرد ببطولة الدوري المصري بفارق 12 نقطة.

قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وفي يوم 24 فبراير يتجدد الموعد مع قمة الأهلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يقرر إقامتها في تمام الساعة 7.30 مساءا على ملعب ستاد القاهرة.

مواجهة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس مع أحد فرق "الترجي التونسي _ صاندونز الجنوب أفريقي_ النجم الساحلي" وهوا ما ستسفر عنه القرعة التي ستعقد فعاليتها الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.