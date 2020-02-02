رياضة | بايرن ميونخ يصطدم بتشيلسي و لايبزيج في مواجهات فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يصطدم بتشيلسي و لايبزيج في مواجهات فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق بايرن ميونخ، مباريات قوية في شهر فبراير، على صعيد الدوري الألماني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، والمباراة الهامة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، في دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية.

يسعى البايرن لتحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات التي سيلعبها، من أجل الحفاظ على لقب الدوري الألماني، وإستمراره في الصدارة.

ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني الممتاز برصيد 42 نقطة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مباريات بايرن ميونخ في شهر فبراير.

افتتح بايرن ميونخ مباريات شهر فبراير بمباراة ماينز، في الجولة العشرين من الدوري الألماني، والتي تمكن فيها من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements

ويستضيف بايرن ميونخ فريق هوفنهايم، يوم الأربعاء 5 فبراير، في ثمن نهائي كأس ألمانيا، في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ثم يواجه بايرن ميونخ نظيره لايبزيج في الجولة الحادية والعشرون، من الدوري الألماني، يوم الأحد 9 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلا علي فريق كولن في الجولة الثانية والعشرون من الدوري الألماني، يوم الأحد 16 فبراير في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ثم يلتقي بايرن ميونخ أمام فريق بادربورن في الجولة الثالثة والعشرون من البوندسليجا، يوم الجمعة 21 فبراير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

ومع مباريات دوري أبطال أوروبا، فيحل نادي بايرن ميونخ ضيفاً علي فريق تشيلسي، يوم الثلاثاء 25 فبراير، في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.