رياضة | مواجهات من العيار الثقيل في إنتظار يوفنتوس خلال شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات من العيار الثقيل في إنتظار يوفنتوس خلال شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي ومدربه ماوريسيو ساري لإفتتاح مباريات شهر فبراير ظهر اليوم الأحد، من ملعب أرتيميو فرانكي، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

وسيواجه البيانكونيري تحديات قوية على مستوى بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، بالإضافة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن إنتر ميلان الثاني برصيد 48 نقطة، وتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، بالإضافة لتواجده في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي، الجدول الكامل لمباريات يوفنتوس خلال شهر فبراير، مع الوضع في الإعتبار أن المواعيد بتوقيت القاهرة. 1- فيورنتينا – الدوري الإيطالي الجولة 22 – (ملعب أرتيميو فرانكي) – 2 فبراير – الساعة الواحدة والنصف ظهراً. Advertisements

2- هيلاس فيرونا – الدوري الإيطالي الجولة 23 – (ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي) – 8 فبراير – الساعة العشرة إلا ربع مساء. 3- ميلان – كأس إيطاليا الدور نصف النهائي– (ملعب سان سيرو) – 13 فبراير – الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

4- بريشيا – الدوري الإيطالي الجولة 24 – (ملعب أليانز ستاديوم) – 16 فبراير – الساعة الرابعة مساء.

5- سبال – الدوري الإيطالي الجولة 25 – (ملعب باولو مادزا) – 22 فبراير – الساعة السابعة مساء.

6- ليون الفرنسي – ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا – (ملعب جيرلان) – 26 فبراير– الساعة العاشرة مساء.