رياضة | مواجهات ثقيلة تنتظر ميلان في فبراير وديربي ميلانو الأبرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات ثقيلة تنتظر ميلان في فبراير وديربي ميلانو الأبرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق ومحبي فريق ميلان الإيطالي مباريات قوية وحاسمة في شهر فبراير الجاري على صعيد بطولتي الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" وكذلك كأس إيطاليا.

مباريات ميلان في فبراير

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي خريطة مباريات فريق اسي ميلان في شهر فبراير الجاري في بطولتي الكالتشيو وكأس إيطاليا ولعل أبرز تلك المواجهات لعلى المباراة التي ستجمع كل من الكبير ميلان و غريمه التقليدي نادي السيدة العجوز في إطار نصف نهائي الكأس الإيطالية لتصبح المواجهات المنتظرة كالتالي:- 1_ ميلان ضد هيلاس فيرونا

تنطلق مواجهات ميلان في شهر فبراير مساء اليوم الأحد الموافق 2/02 حيث يواجه الروسونيري ضيفه هيلاس فيرونا الذي يحتل مركز 9 ضمن إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم. 2_ ميلان ضد إنتر ميلانو

وفي الـ9/02 يقابل العملاق الإيطالي نظيره انتر ميلانو في مواجهة ديربي مدينة ميلانو وذلك ضمن إطار الجوازة الـ23 من الدوري الإيطالي وهي المباراة الأبرز خلال فبراير.

3_ ديربي ميلان ضد يوفينتوس

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وفي نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا يواجه ميلان غريمه التقليدي يوفيتنوس في 13/02 في مباراة قوية وحاسمه لـ الروسونيري.

4_ ميلان ضد تورينو

وفي 17/02 يستضيف نادي ميلان تورينو ضمن الجولة 24 للدوري الإيطالي. 5_ ميلان ضد فيرونتيا

وتأتي آخر مباريات ميلان في شهر فبراير يوم 22/02 حيث يحل الروسونيري ضيفا ثقيلا على فيرونتينا صاحب المركز 13 في إطار الجولة 25 من مسابقة الدوري الايطالي لكرة القدم.

ترتيب ميلان في الدوري الايطالي

يذكر أن الروسونيري يحتل المركز الـ8 في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة من 21 جولة حيث حقق الفريق الإيطالي الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الروسونيري الهزيمة في 8 مناسبات