رياضة | كونتي يعلق على انضمام إريكسن إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يعلق على انضمام إريكسن إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي قبلمواجهة فريقه أمام أودينزي في الدوري الإيطالي اليوم الأحد، عن سعادته باختيار كريستيان إريكسن للانضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي، مؤكداً أنه ينظر إلى فريق الأفاعي بطريقة صحيحة.

وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" : "إريكسن كان لديه عدة عروض واختار الانضمام لنا، هذا يثبت أن إنتر ميلان يُنظر إليه بالطريقة الصحيحة ونحن نعمل جميعًا لضمان الحفاظ على صورة هذا النادي".

وأضاف:"إريكسن لم يلعب كثيراً مع توتنهام ولكن أخبرنا أنه في حالة بدنية لائقة وبدأ يتأقلم مع أفكارنا".

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وتابع:"لقد تحدثنا إليه كثيرًا حتى يفهم ما نريده ولحسن الحظ أنه متعلم سريع، أنا سعيد لأن ثلاثة لاعبين اختاروا الرحيل عن الدوري الإنجليزي للإنضمام إلى إنتر ميلان".

وعما إذا كانت هذه الصفقات تعزز من موقف إنتر ميلان للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، قال كونتي: "الوقت سيخبرنا، أنا سعيد بالعمل مع هؤلاء اللاعبين لكن لا يزال يتعين عليهم تعلم أسلوب كرة القدم واللغة".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً:"رأينا جميعًا ما حدث في الأشهر الخمسة الأولى، حيث كان هناك لاعبون مضطرون للعب كل ثلاثة أيام، آمل أن يكون لدي المزيد من الخيارات للاختيار والتناوب".