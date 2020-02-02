أول تحرك من "الأهلى" عقب أحداث شغب جماهير الهلال

أكد الكابتن "سيد عبد الحفيظ"، مدير الكرة بالنادى الأهلى,أنه سيقدم شكوى للاتحاد الإفريقى "كاف" بعد أحداث مباراة الهلال السودانى.

وتابع "عبد الحفيظ" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي : اللائحة تنص على إلغاء اللقاء فى حالة حدوث شغب وإجبار الحكم على توقف المباراة، واحتساب النتيجة للفريق الضيف، وننتظر قرار الاتحاد الإفريقى"، مستطردا: "كنا نخوض المباراة متخوفين، والحمد لله على الأداء والروح العالية، وأجواء المباراة كانت صعبة، كنا نلعب فى ثكنة عسكرية وليست أجواء رياضية".

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كان الأهلى قد تأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثانى فى المجموعة، عقب التعادل الإيجابى مع الهلال السودانى بهدف لكل فريق.