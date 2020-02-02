كابتن "شطة" : حالة الوحيدة لاحتساب الأهلي فائزا في مباراة الهلال

قال الكابتن "شطة"، نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أن الأهلي لن يعتبر فائزا بمواجهة الهلال.
وأكد "شطة" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" : الأهلي لن يعتبر فائزا ، طالما المباراة اكتملت لنهايتها لن يحدث ذلك,موضحا أن تقرير المباراة سيتضمن ما حدث من شغب الجماهير وهو ما يتسبب في معاقبة الهلال
وتابع : إذا ذكر الحكم في تقريره أنه اضطر لاستكمال المباراة لظروف صعبة سيتم اعتبار الأهلي فائزا
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