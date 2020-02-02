شكرا لقرائتكم خبر عن في حراسة مشددة من الجيش والشرطة.. بعثة الأهلي تتوجه لمطار الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار الخرطوم بعد تناول وجبة العشاء في طريق عودتها إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن ترافق البعثة حراسة أمنية مشددة، من الجيش والشرطة السودانية في الطريق من فندق الإقامة وحتى مطار الخرطوم.
وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في البطولة الأفريقية، بعد تعادله مع الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
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