شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يتعجب من الإصرار على استكمال مباراة الهلال بعد اقتحام الجماهير الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حقق هدفه في المقام الأول بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع الهلال السوداني، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد الجوهرة الزرقاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كان هناك إصرار على استكمال المباراة، بعد اقتحام جماهير الهلال أرض الملعب، على الرغم من حدوث وقائع مماثلة في مباريات من قبل وتم إلغاء المباراة».

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وأضاف: «الأهلى سيكون له تحرك إداري مع الكاف لتطبيق اللائحة، وأيًّا كان القرار أو المنافس الذي سيواجه الأهلي في دور الثمانية سيكون الفريق جاهزًا خلال المرحلة المقبلة، ولكن المؤكد أن الأهلي سيكون له تحرك مع الكاف بعد الوصول إلى القاهرة».

وأبدى عبدالحفيظ اندهاشه من الأجواء المشحونة في ملعب الجوهرة الزرقاء، مؤكدًا أنه ليس لديه أي تفسير لما حدث.

وطالب عبدالحفيظ بإغلاق ملف مباراة الهلال السوداني والتركيز في المرحلة المقبلة، التي تشهد تحديات قوية للفريق محليًّا وإفريقيًّا، حيث يخوض الأهلي مباراة مهمة ومؤثرة في مشوار بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل أمام بيراميدز.

وقال مدير الكرة: «من يلعب للنادي الأهلي يدرك كم التحديات والصعوبات التي تواجهه، وعليه أن يكون قادرًا على تجاوز هذه الصعوبات.. وأن يكون تركيزه في جميع المباريات على قدر واحد سواء كانت المباراة في مصر أو خارجها».