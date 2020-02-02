شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتجازهم ساعتين في الملعب.. بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى فندق الإقامة في السودان، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد ما يقرب من ساعتين من انتهاء مباراة الهلال، التي أقيمت مساء السبت، على استاد الجوهرة الزرقاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وقامت قوات الأمن السودانية المكونة من الجيش والشرطة بتأمين تحرك البعثة عقب المباراة من ملعب الجوهرة الزرقاء وحتى فندق الإقامة، وفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي.

كانت قوات الأمن السودانية قد فرضت طوقًا أمنيًّا حول لاعبي الأهلي داخل الملعب خلال الفترة التي توقفت فيها المباراة، وقامت بتأمينهم بعدما رفضت بعض جماهير الهلال السوداني مغادرة ملعب الجوهرة عقب نهاية المباراة، التي شهدت أحداث شغب استدعت توقف اللقاء لمدة عشر دقائق، قبل أن تستكمل المباراة مجددًا.

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، بعد التعادل مع الهلال بهدف لمثله.