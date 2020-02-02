شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسودان: الخطيب رفض مغادرة ملعب الهلال إلا بعد خروج الجمهور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عيسى، سفير مصر في السودان، أن الجيش السوداني وفر حماية كاملة لبعثة فريق النادي الأهلي وجماهيره.

وقال السفير المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد: «الأمن السوداني والجيش السوداني جابوا أتوبيسات وسيارات نقل للجماهير، التي خرجت من الاستاد في حراسة الشرطة».

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وتابع: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قيادة مميزة، وأصر أنه لا يغادر ملعب المباراة إلا بعد الاطمئنمان على الجمهور المصري المرافق للفريق، ووقفنا مع الشرطة وقوات الجيش حتى خروج الجمهور».

وأضاف السفير أن جميع المصريين بخير، موضحًا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أجرى أكثر من اتصال للاطمئنان على بعثة الفريق.

كان الأهلي قد تمكن من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، في استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، وشهدت المباراة أجواء متوترة من الجماهير السودانية.