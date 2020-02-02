شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من نجم الأهلي بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد محمود لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة خاصة إلى زملائه بالفريق بعد التأهل إلى دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع الهلال السوداني بهدف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وكتب محمد محمود عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بتعتنا، في رسالة إلى أن الأهلي هو من سيتوج باللقب الأفريقي.

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جدير بالذكر أن الأهلي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانيه برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي الذي احتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.