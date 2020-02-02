شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تحط الرحال فى القاهرة اليوم بعد العودة من السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة الاهلي في السادسة إلا ثلث من صباح اليوم ،الأحد، للقاهرة قادمة من السودان بعد خوض مباراة الهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التى أقيمت أمس السبت بالخرطوم ، وأغلق الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة رينيه فايلر ملف بطولة أفريقيا ودور المجموعات بما شهده من نتائج وأحداث هامة وقوية وبدأ الجهاز الفني التركيز في بطولة الدوري التى يستعد فيها الأهلي لخوض مباراة بيراميدز الخميس المقبل في الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع الأحمر للفوز فيها من أجل مواصلة النتائج الجيدة محلياً والحفاظ على قمة الدوري ويحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ غداً الإستعداد لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى قد اختار 21 لاعبا لرحلة الاهلى فى السودان، وهم: "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن.

وحرص حسام عيسى، السفير المصري في السودان، على وداع بعثة الاهلي بعدما رافقها طوال فترة تواجدها في السودان منذ وصولها مساء الخميس المضاي وخلال التدريبالت كما حضر مباراة الهلال أمس بملعب الجوهرة وإلتقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في السودان أكثر من مرة.