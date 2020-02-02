شكرا لقرائتكم سفير مصر بالسودان: الخطيب أصر على عدم الرحيل حتى يطمئن على الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عيسى، سفير مصر في السودان، أن الأمن السوداني وفر حماية كاملة لبعثة الأهلي. وقال حسام عيسى في تصريحات تلفزيونية : "الأمن السوداني وفر حماية كاملة للبعثة وكان هناك اتصالات مكثفة معهم لتأمين البعثة". وأكمل : "الأمن أرسل عربات لنقل الجماهير لكي يتمكنوا من الخروج من نطاق الملعب مثل البعثة الرياضية، والجميع بخير وصحة جيدة". Advertisements وأضاف : "محمود الخطيب أصر على عدم الحريل حتى يمطئن على جميع الجماهير". وأتم : "جميع المصريين الذين جاءوا إلى الملعب بخير ومتوجهين الآن إلى الفندق ثم بعد ذلك سنتوجه للمطار".

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