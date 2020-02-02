شكرا لقرائتكم هل يقر كاف بفوز الأهلي في مباراة الهلال؟ شطة يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شطة، نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أن الأهلي لن يعتبر فائزا بمواجهة الهلال.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي لن يعتبر فائزا بمواجهة الهلال، طالما المباراة اكتملت لنهايتها ولن يحدث ذلك".

وأكمل : " تقرير المباراة سيتضمن ما حدث من توقف نتيجة شغب الجماهير وهو ما يتسبب في معاقبة الهلال".

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وأضاف : "إذا ذكر الحكم في تقريره أنه اضطر لاستكمال المباراة لظروف صعبة سيتم اعتبار الأهلي فائزا".

وأتم : "سعدت باستكمالها حتى لا يعاقب الهلال باللعب خارج ملعبه، هناك عقوبات وإنذار تنتظر الهلال".