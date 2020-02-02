شكرا لقرائتكم أحمد حسن: "غلطة عمري اني سمعت كلام ابو ريدة واعتزلت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن، الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عن غلطة عمره التي ارتكبها ويتمنى التراجع عنها. Advertisements وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "غلطة عمري اني سمعت كلام ابو ريدة واعتزلت" وأتم: "كنت قادر على الاستمرار في الملاعب ولكني غلطت غلطة عمري واعتزلت وسمعت كلام هاني ابو ريدة"

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