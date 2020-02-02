شكرا لقرائتكم اتصالات مكثفة بين سفير مصر وقيادات السودان لتأمين بعثة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى السفير المصري بالسودان، حسام عيسى، اتصالات مكثفة بوزير الداخلية السوداني والمسئولين عن قوات الجيش السوداني، لتأمين بعثة الأهلي ومقر إقامتها بالسودان، عقب مواجهة الهلال في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية.

وكان الأهلي قد تمكن من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت في استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، وشهدت المباراة أجواء متوترة من الجماهير

صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وبعدما فرط المارد الأحمر فى صدارة مجموعته أصبح فى انتظار مواجهة أحد الفرق المتصدرة والمتأهلة كأول المجموعة، وهم الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، وسيتم تحديد المنافس وفقًا للقرعة التى سيجريها الاتحاد الأفريقى.

وتأهل من المجموعة الأولى مازيمبى الكونغولى فى المركز الأول برصيد 14 نقطة، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وتأهل من المجموعة الثانية النجم الساحلي برصيد 12 نقطة، والأهلي فى المركز الثانى بـ 11 نقطة، ومن المجموعة الثالثة صن داونز أول برصيد 14 نقطة، والوداد الرياضى بـ 9 نقاط، وفى المجموعة الرابعة تأهل الترجى كأول برصيد 11 نقطة، والرجاء المغربى برصيد 11 نقطة.