شكرا لقرائتكم شطة: الأهلي مثل ليفربول.. وبقاء صالح جمعة معه "سيقتله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شطة، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يسير بخطى جيدة مثل ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية : "الأهلي يسير بخطى جيدة مثل ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يحسم الدوري حتى الآن".

وأكمل : "مندهش من موقف الأهلي مع صالح جمعة وأرفض الإبقاء عليه، واستمراره في الأهلي سيقتله لأن فايلر يرفض بقاءه".