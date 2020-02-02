شكرا لقرائتكم شطة: الأهلي مثل ليفربول.. وبقاء صالح جمعة معه "سيقتله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شطة، نجم الأهلي السابق، أن الأهلي يسير بخطى جيدة مثل ليفربول في الدوري الإنجليزي.
وقال شطة في تصريحات تلفزيونية : "الأهلي يسير بخطى جيدة مثل ليفربول في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يحسم الدوري حتى الآن".
وأكمل : "مندهش من موقف الأهلي مع صالح جمعة وأرفض الإبقاء عليه، واستمراره في الأهلي سيقتله لأن فايلر يرفض بقاءه".
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