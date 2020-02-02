شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: جماهير الهلال لم تحترم كرة القدم وسعيد بالتأهل في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الهلال ضد الأهلي
أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيقه الشديد من الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا واصفاً ما تم خلال فعاليات اللقاء أمر لا يتعلق بكرة القدم.
وتأهل النادي الأهلي الى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أثر تعادله الإيجابي بهدف أمام الهلال السوداني في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد الجوهرة الزرقاء بصفته وصيفاً للمجموعة الثانية مع النجم الساحلي متصدر البطولة.
أضاف رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن ما شاهده لا يمكن أن يكون اللعبة التي يعرفها وأن جماهير الهلال السوداني لم تحترم كرة القدم لذلك يرى أن الحديث عن الأمور الفنية للمباراة لا يجوز لأنها لم تكن مباراة بالصورة التي يتصورها البعض.
وتابع مدرب الأهلي أنه سعيد للغاية بتأهل الفريق للدور التالي من دوري أبطال أفريقيا في ظل الظروف التي واجهها المارد الأحمر في ملعب الجوهرة الزرقاء.
وشدد رينيه فايلر في تصريحاته عقب المباراة خلال المؤتمر الصحفي الذي يشرف عليه الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن المباريات يجب أن تلعب نظيفة.
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