شكرا لقرائتكم "فين حق الأهلي".. هاشتاج جمهور المارد الأحمر يتصدر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل هاشتاج #فينحقالاهلي ضدم قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تدشين جمهور القلعة الحمراء له تنديداً بما حدث من جانب جماهير الهلال السوداني خلال المباراة التي جمعت الفريقين.
وطالب جمهور المارد الأحمر بتطبيق البند الثالث من لائحة دوري ابطال افريقيا والتي تنص على التالي: "إذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي بسبب اقتحام الملعب أو عنف ضد الفريق الزائر، الفريق المضيف يعتبر خاسرًا، ويمكن أن يتم استبعاده من المسابقة، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها.
كما لم يُغادر لاعبو الاهلي وأفراد البعثة الحمراء ملعب مباراة الجوهرة الزرقاء معقل فريق الهلال السودان عقب مباراة الفريقين التي اقيمت مساء اليوم ،السبت، بناءً على طلب الجهات الأمنية التى فضّلت إخلاء الملعب من الجماهير الهلالية وبعدها تُغادر البعثة الأهلاوية أرض الملعب.
وأفاد مراسل قناة النادي الاهلي أن قوات الأمن السودانية بذلت مجهوداً كبيراً عقب اللقاء من أجل تأمين بعثة الاهلي وأخراجها من أرض الملعب ، موضحاً أن مسئولي بعثة الاهلي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة وكذلك طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ومعهم السفير حسام عيسي سفير مصر في السودان تواجدوا في قاعة كبار الزوّار عقب اللقاء فيما تواجد اللاعبون في أرض الملعب وسط تأمين شامل مع الشرطة والقوات الخاصة التى تحرص على التواجد مع البعثة الأهلاوية وشدد المراسل على أن بعثة الاهلي بخير ولم يتعرض أي فرد منها لي مكروه.
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