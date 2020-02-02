شكرا لقرائتكم أول تعليق من مجلس الأهلي على أزمة لقاء الهلال واحتجازهم في الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد مع بعثة الفريق في السودان، عن سعادته بالفوز أمام الهلال والصعود الى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال قنديل في تصريحات تليفزيونية، انه لم يكن يتمنى ما حدث من جماهير الهلال وانهم ينتظرون تقرير حكم المباراة.
واتم قنديل ان بعثة الأهلي لم تتحرك حتى الآن من ملعب الجوهرة الزرقاء وانهم ينتظرون قرار حسام عيسى سفير مصر في السودان من أجل التحرك.
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