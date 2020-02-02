شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينهى مرانه استعدادا لمواجهة أسوان بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الاحد فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الثانية والنصف عصر غداً الاثنين بالجولة السادسة عشرة للدوري وهى المواجهة التى يسعى خلالها الدراويش لمواصلة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

اعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء أسوان عصر غداً الاثنين فى الأسبوع الــ16 بالبطولة المحلية.

القائمة لم تشهد أى وجوه جديد ، فيما تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم لأسباب متنوعة وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.

القائمة جاءت كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

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خط الدفاع ..باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق.

خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى.

و أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، طبيب الإسماعيلى، أن العراقى همام طارق لاعب الفريق تعرض لكدمة فى الحوض خلال مباراة الانتاج الحربى، إلا أنها لن تمنعه من التواجد مع الدراويش فى مباراة أسوان، فيما تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلى عن المباراة بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة عشرة للمسابقة .