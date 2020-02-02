شكرا لقرائتكم شطة: يجب عدم تعيين رضوان جيد لأنه مثير لغضب الجماهير السودانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شطة، نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، أن الحكم رضوان جيد مثير لغضب الجماهير السودانية.
وقال شطة خفي تصريحات تلفزيونية : "حزين من مباراة الأهلي والهلال ولم أكن أتمنى انتهائها بهذا الشكل فالعالم كله يتابع بطولات إفريقيا، كما أنه لا يوجد فنيات تذكر في اللقاء".
وأكمل : "كان يجب على الكاف عدم تعيين رضوان جيد لإدارة اللقاء، لكنه لا يستطيع تغيير الحكم بضغوط من أي ناد وإلا سيتم تكرار الأمر بكل مباراة".
وأتم : "رضوان جيد مثير لغضب الجماهير السودانية حتى لو لم يكن أخطأ في لقاء الهلال والنجم".
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