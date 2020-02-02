شكرا لقرائتكم أحمد حسن: رحيل أزارو عن صفوف الأهلى خطأ كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، إن رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى صفوف نادي الاتفاق السعودي خطأ كبير.

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وتابع احمد حسن عبر تصريحات تليفزيونية، أنه مهاجم جيد للغاية والدليل على ذلك الأرقام الكبيرة وتحركاته السريعة.

وأشار أنه كان يتمنى عدم رحيل أزارو عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة الجارية.