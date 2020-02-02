سولير يمنح فالنسيا نقاط سيلتا فيغو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق فالنسيا فوزا مهما على حساب ضيفه فريق سيلتا فيغو، 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".
ورفع فالنسيا رصيده بهذا الفوز إلى 37 نقطة، ليصعد للمركز الرابع مؤقتاً، وتجمد رصيد سيلتا فيغو عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.
وسجل الخفافيش هدف الفوز الثمين في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب كارلوس سولير.
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