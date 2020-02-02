معتز سنان: سعداء برعاية بطولة أم القيوين لكرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق فورسيز على فريق فرسان أم القيوين 4-3 في المباراة التي جرت بينهما على ملاعب النادي العربي أمس الأول ضمن بطولة أم القيوين لكرة القدم التي تستمر حتى 7 فبراير الجاري، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وحصل لاعب فريق فروسيز باتريك أوكوبو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما تفوق فريق الاتحاد الرياضي على فريق فندق رمادا 3-0 ونال لاعب الاتحاد سعد سامي جائزة أفضل لاعب في المباراة، وحظيت مباريات الأدوار الإقصائية بحضور جماهيري كبير حرص على التواجد لمتابعة اللقاءات التي شهدت مستويات فنية مميزة من معظم الفرق.

هذا وتجذب البطولة العديد من الرعاة بعد النجاحات التي ظلت تحققها طوال السنوات الماضية، ومن رعاة البطولة شركة «سنان هايبر ماركت» التي تحرص على هذه الرعاية في كل موسم منذ عدة سنوات وقال معتز رشاد سنان رئيس مجلس إدارة شركة «سنان هايبر ماركت» حول رعاية البطولة: باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة، أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، لإتاحته الفرصة لنا لنكون جزءاً من الحدث الكبير، ونحن سعداء بأن نكون ضمن رعاة الحدث ونتشرف برعاية البطولة التي ظلت تحقق النجاح تلو النجاح منذ سنوات طويلة.

وأضاف: من واجبنا أن ندعم البطولات المحلية في الدولة، وتأتي رعايتنا للبطولة من واجبنا كشركة وطنية تساهم في الرياضة والخدمة المجتمعية، ونأمل أن تكون البطولة في نسختها الحالية قدمت كل ما هو جديد ومفيد.