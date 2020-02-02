كونتيس: حتا بأمسّ الحاجة للفوز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا:مصعب الفكي



أوضح اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن مباراة اليوم أمام خورفكان لن تكون سهلة وتأتي بعد سلسلة نتائج غير جيدة للفريق.

وقال: نحن أمام مباراة كبيرة بالنسبة لنا ومهمة، ومن الضروري أن نحقق فيها الفوز، ودائما المباريات التي تجمعنا مع الفرق القريبة من ترتيبنا ومستوانا تكون صعبة ومهمة، نحن متفائلون بهذه المباراة عطفاً على ما قدمناه في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي.

وأكد كونتيس أن الضغط يجب أن يكون عليه هو كمدرب وليس على اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط دون الالتفات لما يحدث خارج الملعب من أحاديث حول أداء الفريق أو النتائج.