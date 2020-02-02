شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم البرازيلي باربوسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر تعاقد اتحاد كلباء مع المدافع البرازيلي ماثيوس باربوسا (19 عاماً) لاعب فريق فيلا نوفا ، وتم قيده ضمن فئة المقيمين ليصبح رابع صفقات «النمور»بعدما ضم الصربي أندريا رادوفانوفيتش من العين، إلى جانب الثنائي البرازيلي أندرسون وجابريال.

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