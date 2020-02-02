شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم البرازيلي باربوسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعاقد اتحاد كلباء مع المدافع البرازيلي ماثيوس باربوسا (19 عاماً) لاعب فريق فيلا نوفا ، وتم قيده ضمن فئة المقيمين ليصبح رابع صفقات «النمور»بعدما ضم الصربي أندريا رادوفانوفيتش من العين، إلى جانب الثنائي البرازيلي أندرسون وجابريال.
كانت هذه تفاصيل خبر كلباء يضم البرازيلي باربوسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.