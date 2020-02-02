حمدان بن محمد: شعار السعودية في قلب كل إماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي فخره بارتداء زي وشعار السعودية، خلال قيادته فريق الإمارات في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وقال إن زي وشعار المملكة في قلبه وفي قلوب كل الإماراتيين، لأن الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي.

وقال: كلي شرف أن أرتدي زي المملكة في الحدث، قررت المشاركة في السباق من العام الماضي، ووعدت بذلك، ووفيت بالمشاركة في سباق هذا العام الذي أقيمت منافساته على كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو كأس عزيز وغال على كل الفرسان الإماراتيين والسعوديين.

وذكر سموه أن التنظيم جاء كما هو متوقع له ناجحاً ومميزاً، والمشاركة جاءت كبيرة وواسعة من قبل أهم وأشهر الفرسان والإسطبلات في كل من الإمارات والمملكة، مشيراً إلى أن السعودية تتطور بشكل كبير ويومي، وهذا انعكس بشكل كبير على الجانب التنظيمي للحدث في قرية العلا للقدرة بالمملكة.

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وذكر سموه أن معدل السرعة كان أقل من معدل سرعات السباقات التي تقام في دبي لظروف تضاريس الموقع، ولعدم وجود وقفات تبريد للخيول المشاركة، متوقعاً مزيداً من النجاح خلال المحطات المقبلة من السباق وكافة السباقات المقبلة التي من المقرر أن تحتضنها المملكة.

من جانبه، أكد محمد السبوسي مدرب إسطبلات «إم سفن» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن السباق كان مختلفاً عن كل السباقات التي جرت داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمشاركة فارس الشباب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في السباق.

وقال: كل فرسان الإمارات وكل الإسطبلات القادمة من دولة الإمارات بمختلف أسمائها بداية من إسطبلات إم آر.إم، وإم 7، وإف 3، والمغاوير، والريف عجبان، والريف العين، والعديد من الإسطبلات الخاصة، شاركت في التظاهرة تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لذلك فإن طعم السباق مختلف وحجم المنافسة كبير.