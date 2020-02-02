شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور يخطف فوزاً «معنوياً» على فريق الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق «فريق الحبتور للبولو» فوزاً معنوياً على منافسه فريق الإمارات، وبنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف ونصف الهدف؛ بعد أن خطف نجم فريق الحبتور والمباراة سولا هدف الفوز والترجيح قبل ثوان من نهاية الشوط الخامس والأخير من عمر المباراة التي أقيمت في ختام مباريات الدور التمهيدي ببطولة كأس دبي الفضية، والتي تقام مبارياتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور، وتختتم يوم الجمعة المقبل.

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