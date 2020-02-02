السعوديون: شكراً حمدان بن محمد راعي المراجل والكرم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تفاعل المغردون الإماراتيون والسعوديون مع فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، ومع تصريحات سموه التي أشار فيها إلى أن «السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي»، وعبر فيها عن حبه للسعودية وتشرفه بارتداء قميص يحمل علم المملكة والمشاركة باسمها.

وانتشر وسم «الإماراتي سعودي.. والسعودي إماراتي» في الإمارات والسعودية، حيث كان مناسبة للمغردين للتعبير من خلاله عن عمق علاقة الإخوة بين البلدين.

كتب المعلق الرياضي فارس عوض «شعار المملكة غالي علينا، وهو أكبر من ذلك بكثير في قلوبنا.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يفوز بسباق القدرة ولكن كممثل عن المملكة العربية السعودية.. الناموس بو راشد».

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود «أبارك لأخي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فوزه بالنسخة الثانية لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة».

وتابع «السعودي إماراتي... الإماراتي سعودي، وحنا والله اللي نتشرف فيكم إخوة وعزوة ومصير واحد وبإذن الله ما يفرقنا أحد».

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وقال السعودي يونس بن رعد الربع: «ممثل المملكة العربية السعودية الشيخ حمدان من محمد يفي بوعده ويشارك في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل مرتدياً شعار المملكة، صدق الأمير خالد الفيصل عندما قال: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي».

وعرضت ريما الصانع فيديو لسمو الشيخ حمدان بن محمد وهو يصرح «لو تفتح قلوبنا بتلاقي شعار السعودية أكبر»، وكتبت «والنعم فيكم يا أهل المحبة والاخوة».

وكتبت المغردة الإماراتية هنا وجدي «نحن عينين في رأس واحد، ربي يديم المحبة بيننا».

وكتب المغرد السعودي موسى: «اليوم أثبتنا للعالم مقولة سمو الأمير خالد الفيصل، حفظه الله، الإماراتي_سعودي_والسعودي_إماراتي، شكراً من القلب فزّاع الإمارات».

وقال السعودي مليح بن زيد المليحي شعراً: «لاجيت ابفخر بذكر الشيخ حمدان.. راعي المراجل والكرم والبطوله».