«ريتش أند فيمص» لحمدان بن محمد يتوج بالمهجنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

توج الجواد «ريتش أند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بشوط الخيول المهجنة الثاني «جبل حفيت» محققاً زمناً وقدره 1:38.82 دقيقة لمسافة 1600 متر، فيما خطفت للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

ثنائية عن طريق الجواد «سفيان» الذي حقق لقب «ماراثون» العين لمسافة 3200 متر مسجلاً رقماً جديداً 3:48.27 كسر به الرقم المسجل باسم «حرير الريف» 3:50.57 في العام الماضي.

تمكنت المهرة «مرزقة» من حصد لقب «شعبية الروضة» الثالث أول أشواط المبتدئة مسجلة زمناً وقدره 1:52.20 لمسافة 1600 متر وبفارق طول واحد عن صاحبة المركز الثاني «شمارة».

جاء ذلك في الحفل السادس الذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف والذي تألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة. وشارك فيه 103 خيول بمجموع جوائز مالية بلغت قيمتها 540 ألف درهم. وشهد السباق انطلاق الجولة الأولى لماراثون العين.

وكان الحفل السادس قد انطلق بكأس الوثبة «ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، واستطاع الخيل «إيه إف رمز» لحمد سالم العفريت أن يحقق المركز الأول لمسافة 1400 متر تكافؤ مسجلاً زمناً وقدره 1:33.79 وبفارق طول 16.5 عن صاحب المركز الثاني «فرار». ونجح المهر «داجو لوتوا» للرحماني للسباقات في الحصول على المركز الأول لشوط «عود التوبة» ثاني أشواط المبتدئة لمسافة 1800 متر بزمن وقدره 2:06.24 وبفارق طول 0.75 عن صاحب المركز الثاني «جمر كيه بي». وتوج الجواد «برادو دي بانشير» لناصر عسكر بشوط «سيح عمار» الخامس لمسافة 2000 متر مسجلاً زمناً وقدره 2:21.28 وبفارق طول 1.25 عن الوصيف «إيه إف الباهر». فيما حصد الجواد «جايدي البراق» للرحماني للسباقات شوط السرعة لمسافة 1000 متر وبفارق طول واحد عن صاحب المركز الثاني «إيهنو توشيف».