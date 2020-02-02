شكرا لقرائتكم خبر عن البطل يقفز للصدارة في الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى صدارة المرحلة الثالثة التي جرت منافساتها لمسافة 27كم، وهو على صهوة الخيل «عطوفة»، التابعة لإسطبلات «أف 3»، تلاه في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري، وهو على صهوة الخيل اونكادي المملوكة لإسطبلات «أف 3»، أما المركز الثالث في المرحلة الثالثة فذهب لمصلحة الفارس عبدالله غانم المري من إسطبلات «أف 3» أيضاً، وهو على صهوة الخيل راحل، وجاء رابعاً الفارس أحمد سالم السبوسي وهو على صهوة الخيل ماجيك، التابعة لإسطبلات «ام.ار.ام»، أما المركز الخامس فذهب إلى الفارس سيف أحمد المزروعي وهو على صهوة الخيل ميكانو التابعة لإسطبلات «ام.ار.ام».
وحافظ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صدارته للسباق في المرحلة الرابعة والأخيرة التي جرت لمسافة 18كم، وبصدارة سموه للمرحلة الرابعة، توج سموه ب«كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة» وهو على صهوة الخيل «عطوفة»، تلاه في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي وهو على صهوة الخيل ميكانو التابعة لإسطبلات «ام.ار.ام»، وحل ثالثاً الفارس سعيد أحمد الحربي وهو على صهوة الخيل «لطيف» التابعة لإسطبلات «أف 3».
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