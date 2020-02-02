شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز للفائزين حتى المركز الـ 100 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت اللجنة المنظمة لسباق خادم الحرمين للقدرة جوائز مميزة للفرسان الفائزين حتى المركز ال100 في السباق الذي جرى لمسافة 120كم، حيث تم رصد 100 ألف ريال سعودي لكل مركز من المراكز المائة الأولى.

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