شكرا لقرائتكم خبر عن مايتي الفلبيني بطل «دولية دبي للسلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس توج فريق مايتي سبورت الفلبيني بطلاً للنسخة 31 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه المستحق على الرياضي اللبناني حامل اللقب 92 81. وحل ثالثاً فريق سلا المغربي بعد فوزه على هوبس اللبناني 84 63. وتوج الأبطال اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، رئيس اللجنة المنظمة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، واللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

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