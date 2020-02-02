خمينيز: خطورة الجزيرة في أربعة لاعبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



وصف الإسباني مانويل خمينيز مدرب فريق الوحدة، مباراة الديربي التي تجمع فريقه أمام الجزيرة بالمواجهة الخاصة، وتوقع أن تكون صعبة ومفتوحة؛ لأنها تجمع فريقين كبيرين، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك عناصر مميزة. وشدد على أن الوحدة تطور كثيراً عقب الاستقطابات الجديدة، ويجب عدم التشكيك في قدراته.وقال خمينيز: «المنافس يضم رباعياً خطراً؛ عموري ومبخوت وكينو وخلفان، والجميع يعلم ذلك. وفي نفس الوقت لا أشكك في فريقي، وثقتي به كبيرة؛ لأنه سيقدم مباراة كبيرة، وسنواصل طريق الانتصارات وحصد النقاط؛ لأننا نرغب في ترك الماضي خلفنا ونتطلع إلى المستقبل».

وأبدى المدرب الإسباني سعادته بقدرات الكونغولي موبوكو وقال: «اللاعب يتميز بروح القائد وأدى هذا الدور مع الفرق التي لعب لها، ويتحلى بروح الجماعية ، ونعلم تميزه في صناعة اللعب ولكن الفريق الآن، يحتاج إلى جناح أيسر واحترافيته تساعدنا على الدفع به في أي مركز».

من جانبه أكد الكونغولي موبوكو لاعب الوحدة، أنه يعلم أهمية المباراة التي يتحدث عنها الجميع، مشدداً على أن اللاعبين يتطلعون إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.