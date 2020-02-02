ختام ناجح لدورة الكاراتيه الدولـيـة الثالثـة فـي الشارقـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن الهدف من تنظيم الدورات التدريبية في الكاراتيه وغيره من رياضات الدفاع عن النفس يأتي للمساهمة في خدمة الرياضة الإماراتية وبتقديم الدعم الفني للمدربين بما ينعكس على المنتخبات الوطنية، مبيناً أن الدورة أسفرت عن مكاسب عديدة أبرزها رفع المستوى التدريبي للمشاركين وإطلاعهم على مستجدات الكاراتيه دولياً.

جاء ذلك أمس الأول على هامش ختام دورة الكاراتيه الدولية الثالثة التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه في نادي الشارقة للشطرنج، بمشاركة 62 مدرباً ومدربة واستمرت لثلاثة أيام، وحاضر في الدورة الخبير الإسباني والمحاضر في الاتحاد الدولي للكاراتيه أوليفا أنطونيو والحكم الدولي الدكتور المصري عماد عبدالفتاح المصري.

حضر ختام الدورة أعضاء مجلس إدارة النادي طارق جمعة السويدي وعبيد العسم السويدي والمهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ونبيل عاشور رئيس الشؤون الرياضية في مجلس الشارقة الرياضي وعبدالعزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية.

وأكد العويس أن تنظيم الدورات التدريبية يندرج ضمن توجهات مجلس إدارة النادي برفع القدرة التدريبية في الجوانب البدنية والتكتيكية والذهنية لمدربي الكاراتيه، متمنياً أن تكون الفائدة المرجوة من هذه الدورة قد تحققت وقال إن هذا النهج سيستمر خلال الفترة المقبلة.