«دي جاري» و«سلوان الزبير» يتألقان في جمال الخيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فعاليات اليوم الرابع لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، أمس الأول، بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية، منافسات مثيرة خلال الأشواط التأهيلية لفئتي الفحول والأمهار.

وتوزعت ألقاب الأشواط الستة على مرابط الجواهر، وغلفا، ومهذب، وعادل المرزوقي، وأحمد العتيبة، ومحمد السعدي.

وأحرز المهر «دي جاري» لمربط الجواهر المركز الأول في القسم «ب» لفئة الأمهار عمر 3 سنوات، وجاء في المركز الثاني «اس كيو شداد» لعبدالله محمد خلف العتيبة.واعتلى «سلوان الزبير» لمربط غلفا صدارة القسم «ا» للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، تاركاً المركز الثاني للفحل «ع ج ارسان» لعلي عبدالله سليمان المخزومي.

وتصدر «عدوان الزير» لمربط مهذب القسم «ب»، وحل في المركز الثاني «أصيل الهواجر» لمنصور حميد أحمد العفريت،،واحتل «اس كيو بركان» لأحمد محمد خلف العتيبة، المركز الأول في القسم «ج»، وجاء في المركز الثاني «نهمان البستان» لمحمد عبدالله الشحي. وتصدر «جنتلمان» لعادل عمر محمد المرزوقي القسم «د»، وحل في المركز الثاني «باهي الهواجر» لمنصور حميد أحمد العفريت،واختتم «تشلسيس» لمحمد زغلول السعدي، الأشواط التأهيلية بالفوز بالقسم «ه»، وجاء في المركز الثاني «الفادو» لفهد خلفان موسى الهاملي.