خميس الكعبي يهدي كأس يد الإمارات إلى هزاع بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

احتفل لاعبو فريق نادي العين لكرة اليد ومجلس الإدارة والجهازان الفني والإداري بالعودة إلى منصات التتويج من جديد بعد الفوز بنتيجة 24-22 على نادي النصر في نهائي كأس الإمارات لأقوياء اليد الذي أقيم في صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي وسط حضور جماهيري كبير من الناديين ومن أبناء كرة اليد من مختلف أندية الدولة.

حرصت جماهير الزعيم التي ارتدت البنفسج وظلت تشجع بقوة منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، على معانقة لاعبي الفريق والاحتفال معهم داخل الصالة، وكان التنظيم من قبل نادي مليحة مميزاً بفضل توجيهات رئيس مجلس الإدارة محمد بن سلطان الكتبي رئيس النادي وجهود الدكتورة نهى أحمد سامي المدير التنفيذي للنادي وفريق العمل في الصالة التي استضافت الحدث وكانت محل إشادة الجميع.

هذا وأهدى خميس عبيد الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي العين للألعاب الجماعية الإنجاز إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس الإدارة، وقال اللاعب السابق ونائب رئيس اتحاد اليد قبل سنوات: فرحتنا كبيرة لأننا ابتعدنا عن منصات التتويج في كرة اليد منذ عام 2012 ونتمنى أن تكون هذه الكأس بمثابة عودة قوية لنا ونتطلع لمواصلة سكة الانتصارات في البطولات والإنجازات في كرة اليد وجميع ألعاب النادي.

وتقدم الكعبي بالشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري وقال: قناعتنا بالجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي محمد أبوغزالة كبيرة، نحن نجني ثمار الاستقرار على المدرب الذي قام بعملية إحلال وإبدال كبيرة في الفريق، بدأنا من القاعدة وشارك معنا في مباراة النهائي أمام النصر لاعبون صغار السن من الناشئين والشباب وكان طبيعياً أن يتألقوا لأنهم تكونوا بصورة مميزة وجيدة.

وأضاف: لا بد من الإشادة بالروح العالية والعزيمة والإصرار الذي كان واضحاً على أداء اللاعبين الذين أوفوا بما وعدونا به ومثل هذه الروح ليست غريبة وليست جديدة على أبناء الزعيم العيناوي، نحن فخورون بوقفة جمهور البنفسج خلف الفريق بقوة طوال زمن المباراة الأمر الذي كان له الأثر الايجابي في أداء اللاعبين.

ومن جانبه قال صالح الشعيلي عضو مجلس الإدارة ومشرف اليد العيناوية: نعتبر الفوز بكأس الإمارات عودة للزعيم إلى منصات التتويج في لعبة الأقوياء وسعادتنا كبيرة لأن الفريق يضم وجوهاً شابة أثبتت أنها تستطيع أن تقدم الأفضل في المستقبل، مستوى الأداء كان جيداً أمام فريق كبير مثل النصر كمنافس لا يستهان به ويضم مجموعة من لاعبي منتخب الرجال، كل ذلك يدفعنا للتفاؤل بالأفضل لفريقنا.

وأضاف: العمل جار لسد بعض الثغرات في الفريق الفوز بالبطولة لن يثنينا عن مواصلة العمل لدعم صفوف الفريق.

وكان إبراهيم البلوشي كابتن فريق نادي العين أكثر لاعبي الزعيم سعادة بالإنجاز وقال: سعادتنا كبيرة لأننا عدنا بعد غياب وآخر بطولة كانت كاس الاتحاد التي احتفلنا بها قبل 8 سنوات، نحن كلاعبين تعاهدنا على تحقيق هذه البطولة من الجولة الأولى ورفعنا شعار تحقيق اللقب وسنقاتل ونبذل قصارى جهدنا في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وعودة الزعيم إلى منصات التتويج تعتبر اضافة إلى اللعبة والقادم أفضل.



المدفع يهنئ العين والكتبي يشكر اتحاد اليد



توجه خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة بالتهنئة إلى فريقي العين والنصر على المستوى الذي قدمه الفريقان في المباراة وقال: استمتعنا بمواجهة قوية وكانت البطولة في الملعب لآخر ثانية، مثل هذه المستويات الكبيرة تصب في مصلحة كرة اليد والمنتخبات الوطنية.

وأضاف: نهنئ نادي العين وأتمنى حظاً أوفر لنادي النصر وبقية الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد اليد. وأشاد المدفع بالتنظيم الجيد وبمرافق نادي مليحة الثقافي الرياضي الذي يضم مجمعاً رياضياً مميزاً، كما أشاد بعمل اتحاد اليد في تنظيم البطولات.

وتوجه محمد سلطان الكتبي رئيس نادي مليحة الثقافي الرياضي بالشكر إلى اتحاد كرة اليد لتنظيم نهائي كأس الإمارات لكرة اليد على ملعب صالة نادي مليحة وقال: نحن جاهزون لاستضافة وتنظيم أي حدث رياضي في مختلف ملاعبنا وكنا سعداء للغاية بتوافد جماهير ناديين كبيرين مثل الزعيم العيناوي والعميد النصراوي.