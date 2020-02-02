شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه تسجل أكبر نسبة مشاركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت رياضة الكاراتيه أكبر عدد للاعبات المشاركات بواقع 12 نادياً، ستخوض المنافسات، تلتها الكرة الطائرة بواقع 9 أندية، ثم كرة الطاولة 10 أندية، وألعاب القوى 8 أندية، وكرة السلّة 9 أندية، فيما ستخوض 7 أندية منافسات الرماية، والمبارزة، والقوس والسهم، بينما تشارك فارسات من 5 أندية في منافسات الفروسية.
هذا وشهد يوم أمس عقد الاجتماعات الفنية وسحب القرعة لألعاب كرة السلة والطائرة والقوس والسهم، فيما ستعقد اليوم اجتماعات الكاراتيه والفروسية، وغداً ألعاب الرماية وكرة الطاولة، بينما يعقد يوم الجمعة القادم 7 فبراير اجتماع ألعاب القوى، يليه السبت 8 فبراير اجتماع المبارزة.
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