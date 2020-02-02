شكرا لقرائتكم خبر عن بداية سعودية بصدارة عبد العزيز البكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتل الفارس السعودي عبد العزيز البكري صدارة المرحلة الأولى التي جرت لمسافة 40 كم، وهو على صهوة الخيل شيك من إسطبلات عبد العزيز البحري، تلته الفارسة جواكين ستيرلنج وهي على صهوة الخيل اتش سي التابع لإسطبلات العين، وفي المركز الثالث حلت الفارسة ماريا سيسيليا من إسطبلات العين وهي على صهوة الخيل بوجار، أما الفارس الإماراتي يوسف محمد الحمادي فحل في المركز الرابع في المرحلة الأولى وهو على صهوة الخيل تاتامادو التابع لإسطبلات الريف، وجاء الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم في المركز الخامس في المرحلة الاولى وهو على صهوة الخيل ماجوري المملوك لإسطبلات أم 7.
وحافظ الفارس السعودي عبد العزيز البكري على صدارته في ختام المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم متقدماً على جميع منافسيه، تلته الفارسة جواكين ستيرلنج وهي على صهوة الخيل اتش سي التابع لإسطبلات العين، ثم الفارسة ماريا سيسيليا من إسطبلات العين وهي على صهوة الخيل بوجار التي حافظت على تقدمها في السباق، وحل الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الرابع في المرحلة الثانية وهو على صهوة الفرس عطوفة التابعة لإسطبلات اف 3، وجاء عبد الله غانم المري في المركز الخامس وهو على صهوة الخيل راحل التابع لإسطبلات اف 3.
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