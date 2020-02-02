فريدون: زيادة أعداد الممارسات للرياضة 20%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس دبي الرياضي في تقرير لجنة المرأة والرياضة عن الإنجازات التي حققتها اللجنة حتى عام 2019، وذلك منذ إنشائها كلجنة دائمة في المجلس بهدف تعزيز الثقافة الرياضية وممارسة النشاط البدني لدى جميع النساء، والمرأة الإماراتية بشكل خاص، والإسهام في إعدادها للوصول إلى أعلى مستويات التنافس المحلية والإقليمية والدولية.

ويتضمن التقرير أهم البرامج والمشاريع والبطولات التي أطلقتها لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير الحركة الرياضية النسائية في دبي، وشجعت آلاف النساء على المشاركة في الفعاليات الرياضية والتنافس على ألقاب البطولات، والمداومة على ممارسة الرياضة وانتهاجها كأسلوب حياة، حيث وصل عدد الأحداث الرياضية التي نظمتها اللجنة عام 2019 إلى 22 فعالية رياضية مخصصة للنساء فقط.

وقالت فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، مديرة لجنة المرأة والرياضة: «حققت الرياضة النسائية بفضل دعم القيادة الرشيدة نقلة نوعية على صعيد نمو ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وزيادة أعداد الممارسات للرياضة بين النساء من مختلف أطياف المجتمع.

ومنذ إنشاء لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، أصبحت نقطة تحول بارزة في قطاع الرياضة النسائية من حيث عدد الإنجازات التي حققتها، عبر إطلاق المبادرات وتنظيم البطولات المختلفة التي استهدفت كافة الفئات والأعمار، مما أسهم في زيادة المشاركات في كافة الألعاب الرياضية بنسبة 20% كل عام، وشجعت اللجنة المؤسسات والنساء على تكوين الفرق الرياضية، والمنافسة على الألقاب في مختلف البطولات».

وكشف التقرير عن أرقام وإحصائيات تبرز نشاط لجنة المرأة والرياضية، حيث أشار التقرير إلى مشاركة أكثر من 15 ألف سيدة من 20 جنسية مختلفة، من مختلف الأعمار والفئات في الفعاليات الرياضية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة. ومن أبرز هذه الفعاليات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي بدأت عام 2012، بمشاركة 166 لاعبة من 13 مؤسسة، وزاد عدد المشاركات في النسخة الخامسة إلى 687 لاعبة من 31 مؤسسة.